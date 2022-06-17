Санкт-Петербург, , 16:04 — REGNUM Только прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить за год 400 млрд долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2022.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Ответ России на санкции и переустройство мирового рынка — все новости»

«Такова цена решений, оторванных от реалий… Издержки напрямую ложатся на население и компании», — добавил он.

По его словам, эти издержки ложатся на людей, инфляция в отдельных странах еврозоны уже выше 20%.

В России инфляций также относится на уровне двузначных отметок, указал он при этом.

Он прогнозирует дальнейший раскол общества на Западе, причем вопрос не только в благосостояния, но и в ценностных ориентирах.

ЕС утратил суверенитет, констатировал Путин.