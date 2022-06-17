Санкт-Петербург, 17 июня 2022, 16:04 — REGNUM Только прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить за год 400 млрд долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2022.
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«Такова цена решений, оторванных от реалий… Издержки напрямую ложатся на население и компании», — добавил он.
По его словам, эти издержки ложатся на людей, инфляция в отдельных странах еврозоны уже выше 20%.
В России инфляций также относится на уровне двузначных отметок, указал он при этом.
Он прогнозирует дальнейший раскол общества на Западе, причем вопрос не только в благосостояния, но и в ценностных ориентирах.
ЕС утратил суверенитет, констатировал Путин.