Бишкек, , 16:04 — REGNUM Киргизские власти надеются довести уровень товарооборота между Киргизией и Казахстаном до $2 млрд (113,7 млрд рублей). Об этом стало известно в ходе встречи премьер-министров Акылбека Жапарова и Алихана Смаилова на полях регионального саммита по целям устойчивого развития в Алма-Ате.

Акылбек Жапаров Mineconom.gov.kg

«Для этого нам нужно пересмотреть торговую политику, снять оставшиеся вопросы, которые сегодня существуют в сфере торговли и транзита грузов. Чрезвычайно важно создавать благоприятные условия для свободного перемещения товаров и услуг между нашими странами», — подчеркнул глава правительства Киргизии.

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Жапаров также отметил необходимость ускорить проработку нормативной правовой базы по вопросу строительства индустриального торгово-логистического комплекса близ пограничных пунктов пропуска «Ак-Тилек» и «Карасу» — чтобы он начал полноценно работать не позднее чем через три года.

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