Лос-Анджелес, США, 17 июня, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Представители музея Рипли «Хочешь верь, хочешь нет» опровергли информацию о том, что модель Ким Кардашьян порвала оригинальное платье певицы Мэрилин Монро. Об этом 17 июня пишет TMZ.

Toglenn Ким Кардашьян

Представитель заявил, что фотографии, которые ранее предоставил историк и коллекционер Скотт Фортнер, якобы подтверждающие порчу платья, были сделаны до того, как музей приобрёл наряд за $4,8 млн. В паноптикуме объяснили, что Ким Кардашьян вернула платье в том же состоянии, в каком она его забирала. А дефекты, появившиеся на предмете одежды, связаны с тем, что оно создано из очень деликатной ткани и хрупких материалов.

ИА REGNUM напоминает, что Ким Кардашьян появилась в «голом» платье Мэрилин Монро на благотворительном вечере Met Gala-2022. Эксперты раскритиковали модель за выбор наряда, так как, по их словам, она могла повредить предмет одежды. Позже Скотт Фортнер обвинил Кардашьян в порче платья, предоставив его фотографии до Met Gala и после мероприятия.