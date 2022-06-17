Джакарта, , 16:01 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула феномен снижения доверия между странами, из-за которого миру трудно противостоять глобальным вызовам, таким как пандемия, продовольственный, энергетический и финансовый кризисы, сообщает Antara.

Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди U.S. Department of State

Ретно Марсуди назвала дефицит доверия «вирусом», который является препятствием для того, чтобы страны могли наладить сотрудничество.

Кроме того, «вирус» дефицита доверия может легко перерасти в открытый конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии заявило, что число случаев заражения штаммами «Омикрона» BA.4 и BA.5 увеличилось с 20 до 57.

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