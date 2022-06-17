Джакарта, 17 июня 2022, 16:01 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула феномен снижения доверия между странами, из-за которого миру трудно противостоять глобальным вызовам, таким как пандемия, продовольственный, энергетический и финансовый кризисы, сообщает Antara.
Ретно Марсуди назвала дефицит доверия «вирусом», который является препятствием для того, чтобы страны могли наладить сотрудничество.
Кроме того, «вирус» дефицита доверия может легко перерасти в открытый конфликт.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии заявило, что число случаев заражения штаммами «Омикрона» BA.4 и BA.5 увеличилось с 20 до 57.
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