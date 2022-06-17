Кострома, , 18:23 — REGNUM В Костроме продолжается благоустройство Центрального парка. О ходе работ в личном телеграм-канале сообщил глава администрации города Алексей Смирнов.

Работы в парке Центральном, Кострома

Подрядчик — торговый дом «ЦСК» выложил главную аллею парка плиткой и приступил к устройству побочных дорожек. На объекте ведётся ремонт лестницы, соединяющей место отдыха с улицей 1 Мая. Рабочие забетонировали основание спуска и формируют ступени. До конца июня будет выполнена их облицовка.

«Работы по благоустройству кипят. Видим, что техника задействована в разных концах площадки. Подрядчик, как и обещал, увеличил количество рабочих», — написал Смирнов.

Благоустройство парка разделено на два этапа. Первый из них завершится до конца ноября текущего года. Рабочим предстоит привести в порядок основную часть парка — выложить дорожки, бортовой камень, выполнить озеленение клумб, установить скамейки, освещение, водоотведение и систему видеонаблюдения. На эти цели в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» город получил 75 млн рублей.

Главная аллея парка

Второй этап благоустройства начнётся в 2023 году. В его рамках приведут в порядок площадку, где ранее располагались детские аттракционы. На этом месте организуют игровую площадку, лабиринт, место для катания на роликах, «лужайки для отдыха» и площадки для массовых мероприятий. Конкурс на этот этап работ мэрией ещё не объявлялся.

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