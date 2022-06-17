Тюмень, , 16:00 — REGNUM В Тюменской области осуждена группа взрывателей банкоматов. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Банкомат Banki.site

Установлено, что первый банкомат трое жителей Татарии взорвали в одном из сельских магазинов Пермского края. В следующий раз они взорвали банкомат в доме культуры посёлка Першино Уватского района, где похитили более 925 тыс. рублей. Третий взрыв должен был произойти в Тобольском районе, но злоумышленников спугнул проезжавший мимо автомобиль. Преступники были задержаны полицейскими на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск.

Фигуранты дела вину признали полностью, в содеянном раскаялись. Всех троих Уватский районный суд признал виновными в краже и покушении на кражу, совершённых организованной группой в особо крупном размере. Главарю группы взрывателей суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев в исправительной колонии строго режима, его подельникам назначили аналогичное наказание в колонии общего режима.

Пострадавшей стороне — ПАО «Сбербанк» — трое осуждённых по решению суда должны будут выплатить более одного миллиона рублей.

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