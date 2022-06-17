София, 17 июня 2022, 16:00 — REGNUM В городе Варна на северо-востоке Болгарии задержаны три местных жителя, подозреваемые в совершении противоправных действий на территории Италии. Об этом 17 июня сообщает БТВ.
Согласно официальной информации, указанное задержание было осуществлено по ордеру Интерпола. Предполагается, что подозреваемые граждане занимались финансовыми махинациями, в результате чего пострадали несколько тысяч человек.
Других деталей не сообщается.
Предполагается, что в ближайшее время задержанные лица будут выданы итальянскому правосудию.