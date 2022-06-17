София, 17 июня, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В городе Варна на северо-востоке Болгарии задержаны три местных жителя, подозреваемые в совершении противоправных действий на территории Италии. Об этом 17 июня сообщает БТВ.

ThePixelman Арест

Согласно официальной информации, указанное задержание было осуществлено по ордеру Интерпола. Предполагается, что подозреваемые граждане занимались финансовыми махинациями, в результате чего пострадали несколько тысяч человек.

Других деталей не сообщается.

Предполагается, что в ближайшее время задержанные лица будут выданы итальянскому правосудию.