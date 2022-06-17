Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 17 июня, по состоянию на 15:20 по мск августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на эфемерные 0,09% торгуясь по $119,70 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Добыча нефти Pixabay.com

«Нефть отыграла большую часть вчерашних потерь ещё 16 июня вечером, а сегодня в первой половине дня смогла вернуться в зону выше $120 за баррель.

Кроме продолжающегося сокращения поставок российского газа в Европу, поддерживающего ралли на спотовом рынке.

Спрос на углеводороды поддерживает новая волна санкций против компаний, помогающих Ирану обходить американские санкции.

С учетом того, что иранская нефть наиболее близка по составу к российской, именно она могла заместить российские поставки для нефтеперерабатывающих заводов, настроенных на переработку тяжелых сортов.

Но принципы оказались для США дороже, так что уже на следующей неделе цены могут возобновить штурм сопротивления в районе $125 за баррель», — считает эксперт.

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