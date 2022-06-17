Минск, , 15:59 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшее время обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию на Украине. Об этом Лукашенко сообщил 17 июня во время общения с работниками ОАО «Белшина» в Бобруйске.

Владимир Путин и Александр Лукашенко President.gov.by

«Там идёт какая-то заварушка. В ближайшее время с президентом России обсудим, что там происходит. Поэтому никто не может сказать, как там будут развиваться события. Очень много неизвестного», — подчеркнул белорусский лидер, слова которого цитирует пресс-служба президента Белоруссии.

В частности, по его словам, неизвестно, с какой целью президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги приезжали на Украину.

«Шольц, Макрон, итальянский премьер-министр. Чего приехали? Пока еще непонятно. Но Европе война тоже не нужна. Но, вы заметили, там не было поляка — они же крутятся везде. Там не было англичанина. Там не было американца. Что это такое — вопрос», — сказал президент Белоруссии.

По его словам, есть как минимум два варианта объяснений.

Читайте также: Песков: лидеры ЕС могли бы отрезвить власти Украины

«Или Европа сама решила тут успокоить ситуацию и потушить этот пожар войны, или же американцы дали команду: вы там поезжайте, поддержите украинцев, Зеленского и дайте оружие», — добавил Лукашенко.

Он отметил, что «скорее всего, второе, потому что сегодня уже президент Франции заявил, что будут поставлять самое современное оружие Украине».

Ранее по теме: Макрон откровенно рассказал о контактах с президентом Украины

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин никогда не обращался к руководству Белоруссии с просьбой участвовать в специальной военной операции на Украине.