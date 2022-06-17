Бишкек, , 15:59 — REGNUM Киргизия намерена поэтапно переходить к возобновляемым источникам энергии — прежде всего гидроэнергетике. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на региональном саммите по целям устойчивого развития в Алма-Ате.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам высокопоставленного киргизского чиновника, республика поставила перед собой цель к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 44% и достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

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«Строительство на территории страны малых и средних гидроэлектростанций способствовало бы обеспечению водно-энергетической безопасности всего Центрально-Азиатского региона», — сказал он.

Подводя итог своего выступления, глава правительства Киргизии призвал инвесторов, международные финансовые институты, климатические фонды и корпорации вкладывать деньги в гидроэнергетику республики.

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