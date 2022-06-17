Санкт-Петербург, , 15:57 — REGNUM Санкции против России не состоялись, страна нормализует экономическую ситуацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2022.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В этом природа введения безумных санкций и я бы сказал бездумных. Их количество, а также скорость штамповки не знают прецедентов. Расчет был понятен: с нахрапа, с наскока смять экономику России за счет разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва компаний», — сказал глава государства.

«Не получилось, очевидно, что это не вышло, не состоялось», — отметил он.

Предприниматели, органы власти сработали собрано, граждане проявили сплоченность, ответственность.

«Мы шаг за шагом нормализуем экономическую ситуацию», — подчеркнул Путин.