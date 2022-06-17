Воронеж, 17 июня 2022, 15:56 — REGNUM Проверку информации о разливе воды в границах памятника природы областного значения «Северный лес» начала Воронежская межрайонная природоохранная прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства 17 июня.
При выезде на место установлено, что фактическое место протечки расположено за границами памятник природы «Северный лес», но на территории лесного фонда. Сейчас специалисты устраняют аварию. При этом в ООО «РВК-Воронеж» уточнили, что произошёл разлив чистой воды.
В пресс-службе департамента природных ресурсов и экологии региона уточнили, что при обследовании территории Северного леса установлено, что авария произошла на участке бесхозяйных сетей холодного водоснабжения.
Между тем, по информации местных СМИ, авария на водоводе диаметром 600 мм, из-за которой затопило Северный лес, привела к отключению воды в нескольких многоквартирных домах.