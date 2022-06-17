Воронеж, 17 июня, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Проверку информации о разливе воды в границах памятника природы областного значения «Северный лес» начала Воронежская межрайонная природоохранная прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства 17 июня.

Пресс-служба прокуратуры Воронежской области На месте аварии

«Воронежской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по публикациям средств массовой информации о разливе сточных вод в границах ООПТ — памятник природы областного значения «Северный лес», — уточняется в сообщении.

При выезде на место установлено, что фактическое место протечки расположено за границами памятник природы «Северный лес», но на территории лесного фонда. Сейчас специалисты устраняют аварию. При этом в ООО «РВК-Воронеж» уточнили, что произошёл разлив чистой воды.

«Факт устранения последствий происшествия находится на контроле природоохранной прокуратуры. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в прокуратуре.

В пресс-службе департамента природных ресурсов и экологии региона уточнили, что при обследовании территории Северного леса установлено, что авария произошла на участке бесхозяйных сетей холодного водоснабжения.

Между тем, по информации местных СМИ, авария на водоводе диаметром 600 мм, из-за которой затопило Северный лес, привела к отключению воды в нескольких многоквартирных домах.