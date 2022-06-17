Санкт-Петербург, , 15:56 — REGNUM Страны Западного мира пытаются не замечать, что на планете в последние годы сформировались новые мощные центры силы, считая всех, кто живет за пределами «золотого миллиарда», людьми второго сорта, заявил на ПМЭФ президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом каждый из этих новых центров имеет право на защиту своего суверенитета.

«Речь идет о поистине революционных, тектонических изменениях в геополитке, глобальной экономике <…>Ошибочно полагать, что время перемен можно пересидеть, переждать, и всё вернется на круги своя, будет как и прежде — не будет», — сказал Путин.

Но элиты Запада пребывают в иллюзиях, цепляются за тени прошлого, думают так будет вечно. «Вечного ничего не бывает», — сказал президент

Они пытаются противодействовать ходу истории, находятся в плену своих же собственных заблуждений, считают всё остальное периферией, задним двором, людей, живущих там — людьми второго сорта.