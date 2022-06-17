Таллин, 17 июня, 2022, 15:55 — ИА Регнум.

PavelD Эстония под прикрытием США

Администрация Соединенных Штатов Америки нашла кандидата на должность нового посла в Эстонии — в течение четырех лет его не было на месте. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR со ссылкой на посольство в стране.

Ни его имя, ни предыдущая работа пока не названы. «Процесс выбора и утверждения посла США в Эстонии продолжается. Кандидат найден, в настоящее время он рассматривается Белым домом», — сообщил пресс-секретарь посольства Марк Нейлор.

Предыдущий посол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл объявил о своей отставке в июне 2018 года, назвав в качестве причины несогласие с заявлениями президента Дональда Трампа в адрес НАТО и европейских союзников.

Позднее Трамп выбрал новым послом Уильяма Эллисона Грейсона, кандидатура которого также была одобрена Сенатом США в августе 2020 года, но до Эстонии он так и не доехал.

В январе 2021 года новым президентом США стал Джо Байден. С тех пор новый посол так и не был назначен.