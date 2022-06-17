Москва, 17 июня, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Новым главным тренером московского баскетбольного клуба ЦСКА стал Эмиль Райкович. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что клуб заключил с 43-летним македонским тренером двухлетний контракт.

Ранее Райкович работал в «Астане» и саратовском «Автодоре».

В сезоне 2018/19 «Астана» под его руководством вышла в плей-офф Единой лиги ВТБ, а Райкович был признан лучшим тренером года. На протяжении трёх лет македонец приводил команду к званию чемпиона Казахстана. В 2021 году он возглавлял сборную Казахстана.