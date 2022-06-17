Рубль возобновил укрепление после небольшой просадки
Москва, 17 июня, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Сегодня, 17 июня, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 008%, до 56,45 рубля. Евро теряет 0,4%, откатываясь до 58,77 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Рубль
«С утра сегодня рубль корректировался вниз к основным валютам. Западные центробанки постепенно ужесточают политику, не только повышая ставки, но и начиная распродажу активов с баланса.
На этом фоне доходности облигаций растут, высасывая деньги с рынков рисковых инструментов. Однако, во второй половине дня рубль отыграл потери и вновь дорожает.
Отчасти этому способствует возобновление роста сырьевых цен, отчасти — приближение очередного налогового периода, когда экспортеры будут продавать валюту для расчетов с бюджетом.
Таким образом, на следующей неделе вполне можно будет увидеть новое тестирование долларом поддержки в районе 55-56 рублей», — предполагает эксперт.
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