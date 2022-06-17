Чебоксары, 17 июня, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В Чебоксарах завершено судебное разбирательство в отношении директора республиканского Центра образования и комплексного сопровождения детей. Решением суда дело прекращено, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В ведомстве отмечают, что речь идёт о закупке информационных напольных стеллажей: на эти цели была предусмотрена часть федеральных грантовых средств, выделенных в 2020 году в форме субсидии на реализацию мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей».

Правоохранители установили, что фигурантка уголовного дела фактически приняла и оплатила не поставленную указанную выше продукцию, подписав соответствующие официальные документы.

«В результате в дальнейшем в учреждение поставлен товар, не отвечающий условиям договора, а разница в стоимости с товаром надлежащего качества превысила 57 тыс. рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Данный ущерб был причинён федеральному бюджету.

Уголовное дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

Решением суда дело было прекращено с назначением 30 тыс. рублей судебного штрафа. Правоохранители поясняют, что при вынесении приговора учитывалось, что в данном случае инкриминировалось преступление небольшой тяжести, фигурантка уголовного дела ранее не судима, вину признала, ущерб возместила.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах за служебный подлог был осуждён бывший заместитель директора казённого учреждения, подведомственного региональному министерству транспорта. Его оштрафовали на 200 тыс. рублей. Решение суда не вступило в силу.

Подробнее: Бывшего замдиректора «Чувашупрдора» осудили за подлоги и злоупотребления