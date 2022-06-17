Донецк, 17 июня, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Украинские боевики 17 июня ведут массированный обстрел территории Донецкой Народной Республики из артиллерии и РСЗО, выпустив около 300 снарядов. Об этом 17 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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«С 8:30 (совпадает с мск) враг ведет массированный обстрел территории республики: под атаками артиллерии и РСЗО жилые кварталы Ясиноватой, Горловки, Макеевки, а также сразу несколько районов столицы ДНР. За это время выпущено около 300 снарядов», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 июня украинские боевики открыли огонь по Киевскому району Донецка.

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