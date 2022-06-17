Бишкек, 17 июня, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Рост цен на мясо в Киргизии спровоцирован инфляцией и спекуляциями — поставщики и торговцы создают искусственный ажиотаж. Об этом заявил завотделом продовольственной безопасности Минсельхоза Данияр Жанузаков на пресс-конференции сегодня, 17 июня.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Чиновник утверждает, что информация об удорожании мяса по причине дефицита, возникшего из-за поставок крупного рогатого скота в соседний Узбекистан, не соответствует действительности.

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«Нехватки мяса нет. Поставщики искусственно поднимают цену, ссылаясь на то, что почти весь скот якобы продали в другие страны. Это неправда», — уверяет он.

Также представитель Министерства сельского хозяйства сообщил, что в Киргизии действует запрет на экспорт мяса мелкого рогатого скота, но нет ограничений на продажу за рубеж мяса крупного рогатого скота.

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