Москва, , 15:44 — REGNUM В то время как чиновники Минэкономразвития России активно проталкивают в общественное обсуждение тему риска дефляции, ЦБ РФ такую угрозу отрицает, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Инфляция

«Отсутствие единства в оценке ситуации само по себе опасно, поскольку финансовые ведомства будут действовать несогласованно из-за различного восприятия обстановки.

С учетом того, что всего за три месяца учетная ставка была поднята более чем вдвое, а затем вернулась на февральский уровень, это уже несет в себе значительную нестабильность условий для участников рынка.

Если же сейчас под давлением экономического блока ставку продолжат ускоренно снижать, это приведет к ситуации, когда многие заемщики кинутся рефинансировать свои кредиты на более льготных условиях, а банки будут вынуждены платить по ранее открытым депозитам проценты, значительно превышающие стоимость денег на рынке.

Это может негативно отразиться на устойчивости банковских портфелей, а от этого лишь один шаг до кризиса доверия в финансовой системе и проблем с ликвидностью, способных вызвать кризис уже в реальном секторе.

В целом можно согласиться с позицией ЦБ — то, что сейчас происходит с ценами, это не дефляция, а всего лишь выравнивание цен после неоправданного панического скачка после начала спецоперации на Украине и просадки котировок рубля. Рынок за считанные дни повысил цены на десятки процентов, а теперь постепенно приходит в себя», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению министра экономики и развития страны Максима Решетникова, в настоящее время Россия сползает в дефляционную спираль.

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