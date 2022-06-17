Москва, 17 июня, 2022, 15:42 — ИА Регнум. В настоящее время едва ли можно говорить о полной готовности российских экспортеров полностью переориентироваться на внутренний рынок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«Они не могут в полной мере ответить на современные вызовы в целом ряде сегментов рынка, особенно в области продукции, базирующейся на применении современных технологий и подходов, — сказал экономист. — Проблема заключается в том, что в разрушающейся системе глобальных мировых экономических отношений была развита специализация отдельных стран в соответствующих сегментах рынка. Одни государства могли специализироваться на оборонно-промышленном, топливно-энергетическом экспорте, другие — на производстве высокотехнологичной продукции, в том числе бытового назначения. Потребуется время, чтобы перестроить производственно-сбытовые цепочки и связи, чтобы производство начало больше ориентироваться на внутренний рынок».

По словам Мастерова, властям РФ предстоит разобраться в том, что можно по-прежнему импортировать (прежде всего у стран, отказавшихся от введения санкций), что потребуется импортозаместить в первую очередь, а что можно перепрофилировать и переориентировать.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что российскую экономику не удастся модернизировать исключительно рыночными методами.