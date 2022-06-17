Люксембург, 17 июня, 2022, 15:42 — ИА Регнум. В пятницу 17 июня министр финансов Венгрии Михай Варга заявил своим коллегам по ЕС, что его страна не может поддержать реформу корпоративного налогообложения на данном этапе, чем фактически воспрепятствовал заключению соглашения на уровне ЕС, передает Reuters.

Emigrantrus.ru Флаг Венгрии

После того как Польша сняла свои возражения против установления минимального корпоративного налога в размере 15% для крупных транснациональных корпораций, ожидалось, что соглашение, которое требует поддержки всех 27 стран ЕС, будет заключено 17 июня, но в последнюю минуту этому помешала Венгрия.

«Венгрия не может поддержать принятие глобальной директивы о минимальном налоге на данном этапе, — сказал Варга министрам финансов на открытой сессии и добавил: — Я думаю, мы должны продолжать усилия по поиску решения».

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, который сделал это налоговое соглашение главной целью шестимесячного председательства Франции в ЕС, не скрыл своего разочарования, но призвал министров продолжить работу, чтобы заключить соглашение позднее.

Переговоры в ЕС должны были превратить придать законную силу глобальной реформе корпоративного налогообложения, согласованной в октябре 2021 года почти 140 странами.

Ле Мэр заявил, что все технические вопросы уже давно решены, подразумевая, что тупик возник из-за политических разногласий.

Польша и Венгрия не в ладах с Европейской комиссией, которая задерживает предоставление им денег из фонда восстановления COVID-19 из-за их позиции по верховенству закона и другим ценностям ЕС.