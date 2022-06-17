Брюссель, 17 июня, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Правительству Грузии для того, чтобы Еврокомиссия рекомендовала присвоить республике статус страны-кандидата на вхождение в Евросоюз, нужно снизить поляризацию между политическими партиями и провести ряд реформ. Об этом 17 июня заявил на брифинге еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Рекомендации также касаются судебной системы. Нам также нужен прогресс в сфере борьбы с коррупцией, должна быть обеспечена независимость антикоррупционного органа», — сказал Вархей.

Он добавил, что в Грузии нужно обеспечить защиту прав человека, гарантировать независимость СМИ и вести борьбу с организованной преступностью. Также в стране должны полноценно функционировать государственные институты, причём требуется укрепить их независимость в соответствии с рекомендациями ОБСЕ.

Напомним, сегодня, 17 июня, Еврокомиссия рекомендовала присвоить «кандидатский» статус Украине и Молдавии. Для Грузии рекомендовано предоставить «европейскую перспективу», а статус дать после выполнения ряда условий.