Донецк, , 15:41 — REGNUM Десять человек получили ранения в результате обстрела, который 17 июня вёлся со стороны украинских военных по территории Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в республиканском штабе территориальной обороны.

Обстрел Mil.gov.ua

«В результате сегодняшнего обстрела ВФУ в Донецкой Народной Республике один человек погиб и ещё девять получили ранения», — говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня в результате обстрела в Киевском районе Донецка со стороны украинских военных пострадали три человека. Огонь по Донецку вёлся из шести точек. С позиций боевиков в Песках по городу было выпущено ещё несколько снарядов из артиллерии калибра НАТО 155-мм.