Уфа, 17 июня, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Около 13,4 млрд рублей намерены направить на реализацию инвестиционного проекта по производству катодной меди в Башкирии. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что соглашение об инвестиционных намерениях между правительством Башкирии и казахстанским предприятием было заключено на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, договор с казахстанской организацией имеет важное значение для экологии города Сибая, поскольку в качестве сырья для производства меди будут перерабатывать отвальные породы и воду из местного карьера. Согласно оценкам инвесторов, на этой территории может содержаться до 240 тысяч тонн меди.

«Стоимость инвестиционного проекта составляет порядка 13,4 млрд рублей. Планируется создание 180 рабочих мест. Новый комплекс мощностью 20 тысяч тонн меди в год будет работать по новой технологии без выбросов вредных веществ», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства региона Андрея Назарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что завод по производству катодной меди из вскрышных пород и карьерных вод планируют открыть на базе Сибайского горно-обогатительного комбината.