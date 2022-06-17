Москва, , 15:40 — REGNUM Для того, чтобы РФ могла наладить полноценное импортозамещение и преодолеть технологическое отставание, ее экономике нужны инвестиции, которые могут и не окупиться в обозримой перспективе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Импортозамещение Lustra-gus.ru

«Вряд ли стоит рассчитывать на то, что российский бизнес сможет самостоятельно решить все вопросы путем проявления предпринимательской инициативы, — сказал он. — Вопрос повышения качества продукции, налаживания полноценного импортозамещения предполагает хотя бы частичное преодоление сложившегося отставания в ряде важных технологий. В том числе в электронике, в развитии современного программного обеспечения. Здесь требуется объединение усилий научного сообщества и бизнеса по разработке и внедрению современных технологических решений, основанных на отечественных технологиях».

Как пояснил Мастеров, потребуются масштабные инвестиции, в том числе в строительство новых предприятий, инфраструктуры, которые могут не сработать в рамках обычного рыночного подхода, поскольку такие инвестиции связаны с большими рисками и длинными сроками окупаемости.

«Некоторые инвестиции могут и вовсе не окупиться в обозримой перспективе, — уточнил он. — Вместе с тем они необходимы для создания в российской экономике современной производственно-технологической инфраструктуры, независимой от западных инвесторов и правообладателей. Это сложная и комплексная задача, выходящая за пределы концепции обычного бизнес-подхода. Последний ориентирован на максимизацию прибыли и минимизацию рисков, что не позволит решить всех проблем, связанных с модернизацией российской экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал о структурном кризисе, в который вступает мировая экономика.

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