Москва, 17 июня 2022, 15:40 — REGNUM Для того, чтобы РФ могла наладить полноценное импортозамещение и преодолеть технологическое отставание, ее экономике нужны инвестиции, которые могут и не окупиться в обозримой перспективе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.
«Вряд ли стоит рассчитывать на то, что российский бизнес сможет самостоятельно решить все вопросы путем проявления предпринимательской инициативы, — сказал он. — Вопрос повышения качества продукции, налаживания полноценного импортозамещения предполагает хотя бы частичное преодоление сложившегося отставания в ряде важных технологий. В том числе в электронике, в развитии современного программного обеспечения. Здесь требуется объединение усилий научного сообщества и бизнеса по разработке и внедрению современных технологических решений, основанных на отечественных технологиях».
Как пояснил Мастеров, потребуются масштабные инвестиции, в том числе в строительство новых предприятий, инфраструктуры, которые могут не сработать в рамках обычного рыночного подхода, поскольку такие инвестиции связаны с большими рисками и длинными сроками окупаемости.
«Некоторые инвестиции могут и вовсе не окупиться в обозримой перспективе, — уточнил он. — Вместе с тем они необходимы для создания в российской экономике современной производственно-технологической инфраструктуры, независимой от западных инвесторов и правообладателей. Это сложная и комплексная задача, выходящая за пределы концепции обычного бизнес-подхода. Последний ориентирован на максимизацию прибыли и минимизацию рисков, что не позволит решить всех проблем, связанных с модернизацией российской экономики».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал о структурном кризисе, в который вступает мировая экономика.
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