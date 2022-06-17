Элиста, 17 июня, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В Калмыкии подвели итоги по результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку. 100 баллов набрали 19 выпускников, сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве образования и науки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экзамен

Экзамен по русскому языку сдавал 1501 ученик. Из них 19 ребят справились с заданиями без ошибок, 409 выпускников получили 81 балл и выше. Не справились с заданиями 20 человек.

Пересдать экзамен по русскому можно теперь в резервный день — 23 июня.