Йошкар-Ола, , 15:39 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 17 июня лечение получают 28 пациентов, из них у шести человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

«Красная зона» Александр Куликов © ИА REGNUM

У всех 28 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 26 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из двоих пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один человек. восемь пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы два человека, выписаны десять пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 июня выздоровели с начала пандемии 43 514 жителей республики, за последние сутки выписаны пять человек после COVID-19. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 667 случаев заражения коронавирусом, из них три — за последние сутки.