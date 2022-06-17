Лос-Анджелес, США, 17 июня, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Представители Google рассказали, что за последние сутки количество поисковых запросов слова «ренессанс» увеличилось на 50%. Об этом 17 июня пишет TMZ.

John Ferguson Бейонсе (Beyonce)

Как отмечают в компании, это связано с недавним анонсом альбома певицы Бейонсе под названием Renaissance («Ренессанс»). При этом количество запросов на определение термина выросло ещё больше, чем в два раза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня 2022 года Бейонсе анонсировала новый альбом, состоящий из 16 песен. Пластинка станет у певицы первой за последние шесть лет.