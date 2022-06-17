Москва, 17 июня, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Уровень 70 рублей за доллар, озвученный главой Минэкономразвития РФ Деносом Мантуровым, представляется выгодным для российских предприятий, работающих на экспорт, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Металлургия

«При этом экспортируется преимущественно продукция второго передела, то есть металл в слитках, в лучшем случае прокат.

При этом внутренний рынок, где из этого металла могли быть построены жилые дома, промышленные конструкции, произведены метизы, станки или автомобили, для наших металлургов оказывается не очень интересен.

А ведь именно на этих этапах формируется основная добавленная стоимость. Если экспорт станет для металлургов менее выгодным, возможно, это создаст более благоприятные условия для нашего машиностроения и строительного сектора.

А их развитие, в свою очередь, увеличит внутренний спрос на металлы. И тогда бизнес металлургов будет выгодным без поддержки со сторон6ы заниженного курса рубля», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, курс доллара на уровне 70 рублей позволяет поставлять продукцию металлургии на экспорт с минимальной эффективностью, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Читайте также: Мантуров назвал эффективную цену за доллар для металлургов