Йошкар-Ола, 17 июня, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 17 июня выздоровели с начала пандемии 43 514 жителей республики, за последние сутки выписаны пять человек после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 667 случаев заражения коронавирусом, из них три — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За день в ковид-стационары региона госпитализировали два пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 16 июня лечение получали 36 пациентов, из них у семи человек подтверждено заражение коронавирусом. У всех 36 пациентов диагностирована пневмония.