Белгород, 17 июня, 2022, 15:40 — ИА Регнум. На три позиции в рейтинге Национального рейтинга по инвестиционной привлекательности поднялась Белгородская область, сообщил 17 июня в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Vladinvestcorp.ru Рейтинг

Результаты рейтинга опубликованы 17 июня. В них регион улучшил свои позиции — область поднялась с десятого на седьмое место.

«Этот показатель является ключевым фактором развития области. Двигаемся в правильном направлении, но сделать предстоит ещё многое», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках ПМЭФ-2022 Белгородская область подписала соглашение о строительстве оптово-распределительного центра с объёмом инвестиций на сумму 3,8 млрд рублей.