Бобруйск, Белоруссия, 17 июня, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Белорусская армия не собирается воевать на Украине, но готова ответить на возможные удары по своей территории. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 17 июня в Бобруйске.

President.gov.by Александр Лукашенко

По его словам, белорусские военные не собираются никуда заходить, пока украинцы не перешли красную линию. В Киеве появлялась шальная мысль ударить по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, но на это последует мгновенный ответ.

«Поэтому вы нас не трогайте, мы к вам не собираемся идти», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что время требует укрепления армии и военного обучения мужчин. При этом у Белоруссии есть, чем ответить на ракетные удары.

«Они будут понимать: если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину. Они это должны понимать», — приводит слова белорусского лидера его пресс-служба.

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