Ярославль, , 15:43 — REGNUM ПАО «ВымпелКом» планирует направить миллиард рублей на развитие телекоммуникационной инфраструктуры и цифровых сервисов в Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Подписание соглашения на ПМЭФ yarregion.ru

Инвестиции предусмотрены соглашением, которые сегодня на Петербургском международном экономическом форуме подписали врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев и президент компании Рашид Исмаилов.

«Это уже второй миллиард рублей, который компания вкладывает в развитие собственной инфраструктуры и новых технологий в регионе за последние два года. Благодаря этому, в частности, повышается информационная безопасность, что сегодня в условиях санкций и постоянных DDoS-атак на сайт органов власти очень важно. Отмечу, что в прошлом году за счет инвестиций компании была улучшена связь не только в Ярославле, но и в небольших населенных пунктах в 13 районах. И эта работа будет продолжена», — сказал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

В областном правительстве отметили, что количество базовых станций в регионе за последний год выросло на 24 процента, а качество связи в районах улучшилось.

«У Билайн накоплен внушительный опыт по реализации проектов для государственных органов в различных регионах России. В частности, мы готовы предложить высокотехнологичные решения в сфере облачных технологий, «интернета вещей», сервисов информационной безопасности и многих других для повышения уровня цифровизации и инвестиционной привлекательности Ярославской области», — сказал на подписании соглашения Рашид Исмаилов.

Помимо этого «ВымпелКом» готов помочь областному правительству с развитием транспортной инфраструктуры, анализом миграции трудового населения и увеличением туристической привлекательности региона при помощи технологий BigData и искусственного интеллекта.

«В Ярославской области «Билайн» не только оператор, но и крупный работодатель. Здесь у нас находится центр обработки данных, обслуживающий абонентов по всей стране. За счет инвестиций мы планируем продолжить его развитие, а также строить новые базовые станции и укреплять уже существующую сеть», — рассказал пресс-службе областного правительства директор ярославского отделения ПАО «ВымпелКом» Вадим Бирюков.

Как уточняет правительство Ярославской области, в 2021 года благодаря «Билайну» в нескольких населённых пунктах региона появился интернет на скоростях 4G, а также модернизирована сеть сотовой связи на части трассы М8 — от Ярославля в сторону Московской области.

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