Ярославль, 17 июня 2022, 15:35 — REGNUM В АО «Ярославское АТП», принадлежащее региональным властям, назначен новый директор. Им стал Денис Пырлог, сообщает портал «ЯрНьюс».
Предприятие занимается внутриобластными перевозками, а также работает в областном центре. Денис Пырлог ранее работал в Кирове, где также возглавлял автотранспортное предприятие.
«Ярославское АТП» в последние годы испытывает экономические трудности. В 2021 году убыток составил 57,4 миллиона рублей.
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