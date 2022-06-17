Ярославль, 17 июня, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В АО «Ярославское АТП», принадлежащее региональным властям, назначен новый директор. Им стал Денис Пырлог, сообщает портал «ЯрНьюс».

Yarnews.net Ярославские АТП

Предприятие занимается внутриобластными перевозками, а также работает в областном центре. Денис Пырлог ранее работал в Кирове, где также возглавлял автотранспортное предприятие.

«Ярославское АТП» в последние годы испытывает экономические трудности. В 2021 году убыток составил 57,4 миллиона рублей.