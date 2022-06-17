17 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 16:26 — REGNUM Материал немецкой газеты Die Welt, согласно которому предположительной причиной визита на Украину лидеров Италии, Германии и Франции стала необходимость убедить «за закрытыми дверями» украинского президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией, вызвал обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Марионетка Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Потому что все уже сто раз пожалели, что помогают клоуну, который не имеет никакого политического веса и не знает основ управления страной», — считает Сидор Я.

Многие пользователи пришли к выводу, что европейские лидеры пытаются всеми силами уговорить украинского президента перестать упираться рогом и дать России то, чего она уже долгое время просит.

«Твою налево! Опять свои переговоры навязывают! Сколько уже можно? В Москве чётко объяснили, что от Зеленского ждут только полной и безоговорочной капитуляции. Пусть наркоман и его хозяева сдаются, иначе России придётся самой в кабинет украинского президента постучаться», — указывает Михаил А.

Некоторые комментаторы отмечают, что главы стран Европы слишком поздно спохватились: медведь уже разбужен, и ему уже совсем не до сна.

«А на кой-чёрт России сдались эти переговоры? Они почему об этом не думают совсем? Российская Федерация уже скоро половину украинской земли в триколор перекрасит, зачем нам останавливать это выгодное предприятие? Нет уж, переговоры сейчас нам не нужны. Баловство это», — считает Алексей К.

Часть людей полагает, что иностранные гости приехали в Киев, чтобы спасти хотя бы часть Украины, которую Зеленский, судя по всему, рано или поздно сдаст с потрохами.

«Когда гости из Италии, Франции и Германии одеты прилично, а украинский президент уже на протяжении трёх месяцев ходит в одной и той же футболке, не остаётся сомнений, что дела у киевского режима идут из рук вон плохо», — подметила Екатерина К.

Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с лидерами Германии, Франции, Румынии и Италии president.gov.ua

Ряд пользователей указывает на то, что европейским лидерам будет непросто договориться с обезумевшим украинским президентом.

«А окурок что, до конца жизни будет небритым и в футболке? Вроде как он не в окопе сидит, да и откуда взяться окопу в Киеве. Дипломатии больше нет? Протоколов нет? Это президенты на официальном брифинге, на секундочку! А если с королевой встреча будет? А чего без автомата тогда? Можно понять, если ты в окопах, но какого чёрта ты дефилируешь в хаки и небритым в шестистах километрах от хода боевых действий? Актёр нашёл свой образ. Актёр счастлив свету софитов», — пишет Сергей Г.

Нашлись и те, кто уверен, что Зеленский и шагу не сделает без команды из США.

«Гости из Европы приехали уговаривать Зеленского сдаться, потому что Евросоюзу из-за Украины жизни скоро не будет. В то же время настоящий хозяин Украины, который сидит в Вашингтоне, на мирные переговоры не согласен — ему нужно воевать с Россией до последнего украинца», — поделился своим мнением Михаил С.

Напомним, 17 июня немецкая газета Die Welt опубликовала материал, согласно которому предположительной причиной визита на Украину лидеров Италии, Германии и Франции стала необходимость убедить «за закрытыми дверями» украинского президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией.