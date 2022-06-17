Нижний Новгород, , 15:36 — REGNUM Министерство туризма Нижегородской области подписало договор о сотрудничестве с комитетами по туризму Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом стало известно в ходе Петербургского международного экономического форума.

Туризм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Три города намерены создать единый туристический кластер, в раках которого запустят совместные туристические проекты, будут развивать инфраструктуру, обмениваться опытом в сфере туриндустрии и создавать новые увлекательные маршруты.

Отмечается, что это позволит повысить качество услуг в отрасли и будет способствовать увеличению туристических потоков.

Первые совместные туристические маршруты, объединяющие столицу рассветов — Москву, столицу закатов — Нижний Новгород и столицу белых ночей — Санкт-Петербург, обещают представить уже в начале июля 2022 года.