Москва, , 15:34 — REGNUM Западные страны в течение многих лет манипулируют стремлением Киева вступить в ЕС, а Украине от этого становится всё хуже и хуже. Об этом 17 июня заявила официальный журналистам на ПМЭФ-2022 представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы видим, как много лет это западное сообщество манипулирует историей некой вовлеченности Украины в их интеграционные структуры, при этом, к сожалению, Украине становится все хуже и хуже. Никакого светлого будущего у неё почему-то не получается», — сказала она.

Также Захарова указала, что несмотря на это обещания Запада становятся «все более сладкими и пьянящими» и предположила, что так происходит из-за того, что это «такой абсолютно лжепосыл, который на практике под собой ничего хорошего не имеет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Европейская комиссия рекомендует предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в члены ЕС.