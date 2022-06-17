Чебоксары, 17 июня, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В Чувашии солнечная погода сменится дождями и небольшим похолоданием. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталия Николаева ИА REGNUM Водоём

По его словам, завершается очередная череда солнечных и тёплых дней. Их сменит дождливая погода: кратковременные осадки ожидаются местами 18 июня, возможна гроза.

19 июня в целом обойдётся без дождей при температуре +20…+25 градусов. 20 и 21 июня прогнозируются сильные дожди, в том числе с грозами, которые будут сопровождаться порывистым ветром.

22 июня температура будет менее +20 градусов, но уже 23 июня с приходом юго-западного ветра воздух вновь прогреется до +20…+25 градусов, при этом сохранится вероятность кратковременных дождей.

По предварительным расчётам, с 25 по 28 июня снова наступит время сухой солнечной и жаркой погоды.