Москва, 17 июня 2022, 15:32 — REGNUM В доме коттеджного поселка Одинцовского района в Московской области найден мертвым бывший глава «Росвооружения» Алексей Огарев, сообщают 17 июня «Известия».
Как пишет издание, по предварительны данным, внешних признаков насильственной смерти нет.
Точные причины будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Огарев возглавлял «Росвооружение» с 1999 по 2000 год. Компания «Росвооружение» после слияния с ФГУП «Промэкспорт» была преобразована в «Рособоронэкспорт» в 2000 году.