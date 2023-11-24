Пенза, 17 июня, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Пензенскую область 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

Pnzreg.ru Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко

Как уточнил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, основным и единственным пунктом пребывания патриарха будет Спасский кафедральный собор.

Патриарх совершит чин великого освящения Спасского кафедрального собора и Божественную литургию в новоосвященном храме. Начало богослужения в 08:00 (мск). У колокольни и у южной стороны собора будут установлены большие экраны для трансляции богослужения. Также будет организована прямая трансляция мероприятия, которую покажут на федеральных и местных телеканалах.

ИА REGNUM напоминает, в мае губернатор Пензенской области Олег Мельниченко пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить регион и освятить главный храм. Владыка принял приглашение и выразил готовность осмотреть восстановленный Спасский кафедральный собор.

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