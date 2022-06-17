Нижний Новгород, , 15:32 — REGNUM За три с половиной месяца с начала сезона клещей, в медицинские учреждения обратились 3 988 жителей Нижегородской области, пострадавших от их укусов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Наиболее часто нижегородцы подвергались нападению клещей в Автозаводском районе Нижнего Новгорода — 405 случаев, в Городецком районе — 329 случаев, в городе Дзержинске — 254 случая, в Борском районе — 213 случаев и в Семеновском районе — 222 случая.

Также стало известно о том, что по результатам исследования у укушенных клещами жителей Нижегородской области выявлено семь случаев энцефалита, 133 случая клещевого боррелиоза и 10 случаев гранулоцитарного анаплазмоза.

Отметим, что по данным Роспотребнадзора 5 711 нижегородцев сделали прививки против клещевого вирусного энцефалита, среди них 439 детей и подростков.