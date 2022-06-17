Екатеринбург, 17 июня, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В Екатеринбурге арестовали директора Института физкультуры и спорта Уральского федерального университета Евгения Шурманова. Такое решение принял Верх-Исетский райсуд города.

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В СИЗО он пробудет до 8 августа. Впрочем, пока у него есть возможность обжаловать постановление.

Гражданин проходит по уголовному делу о мошенничестве. Как сообщало ИА REGNUM, его задержали 15 июня.