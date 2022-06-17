Цхинвал, , 15:30 — REGNUM Все депутаты парламента Южной Осетии на заседании 17 июня проголосовали за то, чтобы принять отставку генерального прокурора республики Магомеда Багаева. Об этом сообщает агентство «Рес».

Герб Южной Осетии

По данным журналистов, за отставку генпрокурора проголосовали 33 депутата. Багаев подал прошение об отставке 27 мая, отработав на должности год. Он заявил, что делает это в связи с тем, что в республике поменялся президент.

Стоит отметить, что президент Южной Осетии Алан Гаглоев сегодня, 17 июня, также представил депутатам парламента кандидата на пост премьер-министра Константина Джуссоева. Все народные избранники проголосовали за его назначение на этот пост.

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