Москва, 17 июня 2022, 15:30 — REGNUM Мировая экономика ещё не успела восстановиться после ограничений связанных с пандемией, как к текущим проблемам добавились перебои поставок из-за санкций, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.
Как сообщало ИА REGNUM , продовольственный кризис, который складывается на мировом рынке, вызывал гнев и недоверие у множества страны Африки в адрес Запада, написало немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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