Москва, 17 июня, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Мировая экономика ещё не успела восстановиться после ограничений связанных с пандемией, как к текущим проблемам добавились перебои поставок из-за санкций, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Продукты питания

«Все это вызывает перекос спроса и предложения на рынке продовольствия, который распространяется даже на те страны, которые не участвуют в санкционной войне.

Возникший дефицит продовольствия из-за обрыва логистических цепочек является одной из основных причин инфляции.

От инфляции также страдают те страны, которые сильно зависят от мировых производителей продовольствия», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM , продовольственный кризис, который складывается на мировом рынке, вызывал гнев и недоверие у множества страны Африки в адрес Запада, написало немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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