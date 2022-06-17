Минск, , 15:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин никогда не обращался к руководству Белоруссии с просьбой участвовать в специальной военной операции на Украине. Об этом 17 июня во время общения с работниками ОАО «Белшина» в Бобруйске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи на Украине и прочее. А вот они [Запад] нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Белоруссией и выстроить фронт — линию от Питера до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как называют его. В 2020 году не получилось. Продолжают это делать другими методами», — пояснил белорусский лидер, слова которого приводит пресс-служба президента страны.

Лукашенко также подчеркнул, что Минску надо не втянуться в этот конфликт и не создать «войнушку».

«Нам надо защитить этот кусок земли (Белоруссию — прим). Пока, слава богу, удаётся. Для меня главное, чтобы не влезть туда по уши, в этот украинский конфликт, а сделать так, чтобы он быстрее закончился», — подчеркнул президент Белоруссии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии, возможно, придётся повоевать за Западную Украину, чтобы «её не оттяпал Запад». Он подчеркнул, что для Белоруссии «это смерти подобно, не только для украинцев». Лукашенко считает, что Запад ни перед чем не остановится для достижения своей цели.

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